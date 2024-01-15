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Сапунов Алексей Парфёнович

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Место рождения

Усвяты, Россия

Дата рождения

27.03.1851

Дата смерти

02.10.1924

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1851

Отец: Сапунов Парфен Данилович

Мать: Сапунова Наталья

Усвяты, Россия
Бракосочетание
До 1916

Жена: Юлия Садековна

Супруг(-а): Мария Ипатьевна Толоцкая
Развод
1918

Жена: Юлия Садековна

Супруг(-а): Алексей Парфёнович Сапунов
Бракосочетание
1919

Жена: Сапунова Мария Ипатьевна

Супруг(-а): Алексей Парфёнович Сапунов
Смерть
02.10.1924
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Тройченское кладбище, Витебск
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