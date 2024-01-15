Сапунов Алексей Парфёнович
Место рожденияУсвяты, Россия
Дата рождения27.03.1851
Дата смерти02.10.1924
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1851
Отец: Сапунов Парфен Данилович
Мать: Сапунова Наталья
Усвяты, Россия
Бракосочетание
До 1916
Жена: Юлия Садековна
Супруг(-а): Мария Ипатьевна Толоцкая
Развод
1918
Жена: Юлия Садековна
Супруг(-а): Алексей Парфёнович Сапунов
Бракосочетание
1919
Жена: Сапунова Мария Ипатьевна
Супруг(-а): Алексей Парфёнович Сапунов
Смерть
02.10.1924
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Тройченское кладбище, Витебск