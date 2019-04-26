Гуроракшеев Цыден
Место рожденияУлан-Удэ, БУРЯТИЯ
Дата рождения26.04.1951
Дата смерти09.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.198
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Улан-Удэ
Рождение
26.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Улан-Удэ, БУРЯТИЯ
Рождение ребёнка
12.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Улан Удэ
Смерть
09.05.2010
Бурятия