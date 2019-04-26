Гуроракшеев Цыден — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуроракшеев Цыден

Место рождения

Улан-Удэ, БУРЯТИЯ

Дата рождения

26.04.1951

Дата смерти

09.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

198 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.198

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Улан-Удэ
Рождение
26.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, БУРЯТИЯ
Рождение ребёнка
12.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Улан Удэ
Смерть
09.05.2010
Бурятия
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