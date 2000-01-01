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Аржанухина Анна Ивановна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

08.09.1904

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904

Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
28.02.1924

Сын: Аржанухин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
30.06.1928

Сын: Аржанухин Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Смерть
1929
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово
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