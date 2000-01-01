Аржанухина Анна Ивановна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения08.09.1904
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904
Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
28.02.1924
Сын: Аржанухин Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
30.06.1928
Сын: Аржанухин Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Смерть
1929
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово