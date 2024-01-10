Кушнир Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кушнир Яков Иванович
Мать ребёнка: Кушнир Мария
Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молошаг Елена
Мать ребёнка: Кушнир Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнир Константин
Мать ребёнка: Кушнир Мария
Смерть
Неизвестно