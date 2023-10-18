Мальнева Лукерья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мальнева Мария Авксентьева
Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мальнев Никифор Авксентьев
Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мальнева Елена Авксентьева
Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мальнев Василий Авксентьев
Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мальнев Ларион Авксентьев
Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно