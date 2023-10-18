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Мальнева Лукерья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мальнева Мария Авксентьева

Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мальнев Никифор Авксентьев

Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мальнева Елена Авксентьева

Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мальнев Василий Авксентьев

Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мальнев Ларион Авксентьев

Отец ребёнка: Мальнев Авксентий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальнев Авксентий Антонов

Смерть
Неизвестно
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