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Фролов Николай Андреевич

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Место рождения

Холм, Холмский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.04.1883 ст.

Дата смерти

25.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.

Отец: Фролов Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Холм, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
27.04.1908 ст.

Жена: Фролова Мария Петровна

Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: почтово-телеграфный чиновник Островской почтово-телеграфной конторы Губернский секретарь Александр Георгиевич Дурнев; мещанка Смоленской губернии, г. Рославль, Екатерина Николаев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: Каск Мария Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Мария Петровна

Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Образование
Неизвестно
Холм, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Холмское 9кл училище
Образование
Неизвестно
Курсы почтовой связи
Смерть
25.03.1948
Жуковский, Жуковский, Московская область
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