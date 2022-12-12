Фролов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1883 ст.
Дата смерти25.03.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.
Отец: Фролов Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1908 ст.
Жена: Фролова Мария Петровна
Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: почтово-телеграфный чиновник Островской почтово-телеграфной конторы Губернский секретарь Александр Георгиевич Дурнев; мещанка Смоленской губернии, г. Рославль, Екатерина Николаев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1911
Дочь: Каск Мария Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Мария Петровна
Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Образование
Неизвестно
Холмское 9кл училище
Образование
Неизвестно
Курсы почтовой связи
Смерть
25.03.1948
Жуковский, Жуковский, Московская область