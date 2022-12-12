Ершова Мавра Дмитриевна
Место рожденияД. Завьялова, сретенской волости, Пермской губернии
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти28.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. Завьялова, сретенской волости, Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1877
Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
49 и 30 лет. мавра первым браком
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Рождение ребёнка
10.10.1878
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Рождение ребёнка
18.11.1880
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Рождение ребёнка
08.02.1881
Сын: Васюков Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Д. Курдюкова + Д. Налимова
Рождение ребёнка
18.08.1882
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Рождение ребёнка
12.10.1884
Сын: Лука
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Рождение ребёнка
08.10.1886
Сын: Николай
Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович
Смерть
28.03.1904
д. курдюкова