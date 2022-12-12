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Ершова Мавра Дмитриевна

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Место рождения

Д. Завьялова, сретенской волости, Пермской губернии

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

28.03.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 или 1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Завьялова, сретенской волости, Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1877

Муж: Васюков Ефрем Нефедович

Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
49 и 30 лет. мавра первым браком
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Рождение ребёнка
10.10.1878

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Рождение ребёнка
18.11.1880

Сын: Васюков Петр Ефремович

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Васюков Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Д. Курдюкова + Д. Налимова
Рождение ребёнка
18.08.1882

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Рождение ребёнка
12.10.1884

Сын: Лука

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Николай

Отец ребёнка: Васюков Ефрем Нефедович

Смерть
28.03.1904
д. курдюкова
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