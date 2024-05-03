Сапарина Александра Трифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапарина Александра Трифановна

Сапарина Александра Трифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапарин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Новикова (Сапарина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сапарин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Бабанова (Сапарина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.