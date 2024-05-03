Сапарина Александра Трифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Новикова (Сапарина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сапарин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Бабанова (Сапарина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сапарин Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно