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Долин Николай Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Долин Евстафий Егорович

Мать: Афимья(?) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Долина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904
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