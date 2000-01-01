Долин Николай Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Долин Евстафий Егорович
Мать: Афимья(?) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Долина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000010.JPG
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904