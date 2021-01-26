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Фадеева Мария Витальевна
Фадеева Мария Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2021
Пол
Женский
Отец
Фадеев Виталий Валерьевич
Мать
Фадеева (Зобачева) Александра Олеговна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2021
Отец:
Фадеев Виталий Валерьевич
Мать:
Фадеева Александра Олеговна
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