Ефимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,105 лист ОТПУЩЕН??? Куда, неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист