Ефимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,105 лист ОТПУЩЕН??? Куда, неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Смерть
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист