Поворин Емельян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Поворин Минай Емельянович
Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна
Рождение ребёнка
25.01.1821
Дочь: Поворина Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Поворин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно