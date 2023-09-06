Поворин Емельян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворин Емельян Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Поворин Минай Емельянович

Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна

Рождение ребёнка
25.01.1821

Дочь: Поворина Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Поворин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Свищева Анастасия Венедиктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Анастасия Венедиктовна

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