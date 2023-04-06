Захарьина (Савенкова) Ефимия Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Савенкова) Ефимия Михаилова

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Место рождения

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Захарьин Иван

Отец ребёнка: Захарьин Емельян

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Захарьин Трафим Емельянов сын

Отец ребёнка: Захарьин Емельян

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ульяна Емельянова

Отец ребёнка: Захарьин Емельян

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дария Емельянова

Отец ребёнка: Захарьин Емельян

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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