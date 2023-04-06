Захарьина (Савенкова) Ефимия Михаилова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Захарьин Иван
Отец ребёнка: Захарьин Емельян
Рождение ребёнка
1768
Сын: Захарьин Трафим Емельянов сын
Отец ребёнка: Захарьин Емельян
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ульяна Емельянова
Отец ребёнка: Захарьин Емельян
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дария Емельянова
Отец ребёнка: Захарьин Емельян
Смерть
Неизвестно