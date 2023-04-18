Фотина Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Загария Петр Иванов
Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Загария Илия Иванов
Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно