Фотина Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотина Фекла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Загария Стефан Иванов

Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Загария Григорий Иванов

Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Загария Петр Иванов

Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Загария Илия Иванов

Отец ребёнка: Загария Иоанн Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загария Иоанн Андреев

Смерть
Неизвестно
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