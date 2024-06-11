Гнедюк Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986
Отец: Гнедюк Геннадий
Мать: Гнедюк Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнедюк Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
07.04.2014
Дочь: Гнедюк Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Гнедюк Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
07.04.2014
Дочь: Гнедюк София Алексеевна
Мать ребёнка: Гнедюк Мария Юрьевна