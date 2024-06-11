Гнедюк Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедюк Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986

Отец: Гнедюк Геннадий

Мать: Гнедюк Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедюк Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
07.04.2014

Дочь: Гнедюк Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Гнедюк Мария Юрьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.04.2014

Дочь: Гнедюк София Алексеевна

Мать ребёнка: Гнедюк Мария Юрьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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