Габделгаффаров Зэбир Габделгаффар Углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделгаффаров Зэбир Габделгаффар Углы

Место рождения

Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
1862

Сын: Зубаиров Мухаммятсадыйк Забир Углы

Мать ребёнка: Габделгаффаров Хабибэ Абубэкер Кызы

Большое Рыбушкино
Смерть
Неизвестно
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