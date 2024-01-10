Габделгаффаров Зэбир Габделгаффар Углы
Место рожденияБ.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зубаиров Мухаммятсадыйк Забир Углы
Мать ребёнка: Габделгаффаров Хабибэ Абубэкер Кызы
Большое Рыбушкино
Смерть
Неизвестно