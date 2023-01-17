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Куранов Василий Неопределен

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Нужно определить отца Андрея и Степана Васильевича. Они братья, в списке 1895 года обозначены как одна семья.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Куранов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Возможно год рождения 1841
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Куранов Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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