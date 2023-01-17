Куранов Василий Неопределен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
Нужно определить отца Андрея и Степана Васильевича. Они братья, в списке 1895 года обозначены как одна семья.
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Куранов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Возможно год рождения 1841
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Куранов Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно