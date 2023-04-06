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Федяков Иван Петров

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

03.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1914

Отец: Федяков Петр Дмитриев

Мать: Федякова Татьяна Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3-4 ноября 1914г Иоанн Родители: деревни Поддубровки состоящий в действующей армии артиллерист Петр Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Василиева, оба православные Восприемники: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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