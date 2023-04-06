Федяков Иван Петров
Место рождения
Дата рождения03.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1914
Отец: Федяков Петр Дмитриев
ГАСО ф6 о17 3-4 ноября 1914г Иоанн Родители: деревни Поддубровки состоящий в действующей армии артиллерист Петр Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Василиева, оба православные Восприемники: ... Показать все
Смерть
Неизвестно