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Плесовских Федор Кузьмич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Плесовских Кузьма Михайлович

Мать: Плесовских Авдотья

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Иван Федорович

Мать ребёнка: Плесовских Василиса Алексеевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Плесовских Никифор Федорович

Мать ребёнка: Плесовских Василиса Алексеевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Василиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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