Плесовских Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Плесовских Кузьма Михайлович
Мать: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Иван Федорович
Мать ребёнка: Плесовских Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Плесовских Никифор Федорович
Мать ребёнка: Плесовских Василиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно