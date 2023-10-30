Елисеева Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Елисеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елисеева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елисеева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Елисеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елисеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: Елисеева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.05.1853

Сын: Елисеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.01.1855

Сын: Елисеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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