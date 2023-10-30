Елисеева Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елисеева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елисеева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елисеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: Елисеева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
17.05.1853
Сын: Елисеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1855
Сын: Елисеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Елисеев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно