Сафонова Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сафонов Кузьма Васильевич
Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сафонов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Сафонов Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно