Сафонова Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сафонов Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Сафонов Кузьма Васильевич

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сафонов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Сафонов Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно

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