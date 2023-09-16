Ушакова Августа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1949
Дочь: Иванова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович
Смерть
Неизвестно