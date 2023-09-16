Ушакова Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Августа

Ушакова Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1949

Дочь: Иванова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close