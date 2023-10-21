Мочалова (Едрёнкина) Лукерья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Едрёнкина) Лукерья Семёновна

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Едрёнкин Семён Васильевич

Мать: Едрёнкина Пелагея -СЁМИХА Иоановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мочалов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Мочалов Ефим

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Мочалов Ефим

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кондрашова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Мочалов Ефим

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Ефим

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мочалов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мочалов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Ефим

Смерть
Неизвестно
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