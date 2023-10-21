Мочалова (Едрёнкина) Лукерья Семёновна
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мочалов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Мочалов Ефим
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Мочалов Ефим
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кондрашова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Мочалов Ефим
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалов Ефим
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Мочалов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочалов Ефим
Смерть
Неизвестно