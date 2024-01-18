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Федот Михайлович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Михаил Ефремов

Мать: Дарья Казмина

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения Федотова

Мать ребёнка: Устинья

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1771

Сын: Григорий Федотович

Мать ребёнка: Устинья

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Устинья

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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