Федот Михайлович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Михаил Ефремов
Мать: Дарья Казмина
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения Федотова
Мать ребёнка: Устинья
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1771
Сын: Григорий Федотович
Мать ребёнка: Устинья
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Устинья
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское