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Груздева Елена Яковлевна

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Место рождения

Хрипово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

10.07.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрипово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: не указан

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Груздев Федор Борисович

Отец ребёнка: Груздев Борис Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Груздев Александр Борисович

Отец ребёнка: Груздев Борис Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Борис Алексеевич

Смерть
10.07.1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
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