Груздева Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти10.07.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: не указан
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.04.1891
Отец ребёнка: Груздев Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Груздев Александр Борисович
Отец ребёнка: Груздев Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1932
Иваново, Иваново, Ивановская область