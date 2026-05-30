Тюхтин Ефим Николаевич 01.04.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюхтин Ефим Николаевич

Автор
ДС
Самохин Д.

мужской, родился 01.04.1903 ст., Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

умер 1948, Уйта, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Отец
Тюхтин Николай Степанович1865 г.р.
Мать
Тюхтина Клавдия Матвеевна1875 ст. г.р.
Супруги
Тюхтина Елена МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Тюхтин Александр ЕфимовичНеизвестно г.р.
Тюхтин Валентин ЕфимовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903 ст.

Отец: Тюхтин Николай Степанович

Мать: Тюхтина Клавдия Матвеевна

Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

01.04.1903. Евфимий - Деревни Тимохина солдат из крестьян Николай Степанов, законная жена его Клавдия Матвеева. Оба православные. Воспреемники- Ваксаловского прихода деревни Валухина крестьянин Евфимий Иванов Самин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюхтина) Людмила Ефимовна

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Валентин Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Елена Михайловна

Призыв на военную службу
18.11.1941
Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Наградной документ Дата рождения: __.__.1903 Наименование военкомата: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата и место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата поступления на службу: 18.11.1941 Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 60 гв. сп Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 04.05.1945 Место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н 7281 Тюхтина Ефима Николаевича

Демобилизация
1945

Награда
04.05.1945

Наградной документ Дата рождения: __.__.1903 Наименование военкомата: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата и место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата поступления на службу: 18.11.1941 Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 60 гв. сп Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 04.05.1945 Место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н

Награда
04.05.1945

Наградной документ Дата рождения: __.__.1903 Наименование военкомата: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата и место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н Дата поступления на службу: 18.11.1941 Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 60 гв. сп Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 04.05.1945 Место призыва: Кадуйский РВК, Вологодская обл., Кадуйский р-н 7281 Тюхтина Ефима Николаевича

Награда
09.05.1945

Наградной документ Дата рождения: __.__.1903 Воинское звание: ст. сержант Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений Дело ист. информации: шкаф 88, ящик 19

Смерть
1948
Уйта, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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