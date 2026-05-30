Тюхтин Ефим Николаевич
мужской, родился 01.04.1903 ст., Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
умер 1948, Уйта, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
ОтецТюхтин Николай Степанович1865 г.р.
МатьТюхтина Клавдия Матвеевна1875 ст. г.р.
Супруги
Тюхтина Елена МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Тюхтин Александр ЕфимовичНеизвестно г.р.
Тюхтин Валентин ЕфимовичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903 ст.
Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тюхтина) Людмила Ефимовна
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюхтин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюхтина Елена Михайловна
Призыв на военную службу
18.11.1941
Тимохино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Демобилизация
1945
Награда
04.05.1945
Награда
04.05.1945
Награда
09.05.1945
Смерть
1948
Уйта, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
01.04.1903. Евфимий - Деревни Тимохина солдат из крестьян Николай Степанов, законная жена его Клавдия Матвеева. Оба православные. Воспреемники- Ваксаловского прихода деревни Валухина крестьянин Евфимий Иванов Самин