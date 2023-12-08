Малика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ергашева Тахировна

Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ергашева Айзада Тахировна

Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ергашев Бектемир Тахирович

Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ергашев Бахтияр Тахирович

Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергашев Тахир Файзуллович

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