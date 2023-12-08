Малика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ергашева Тахировна
Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ергашева Айзада Тахировна
Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ергашев Бектемир Тахирович
Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ергашев Бахтияр Тахирович
Отец ребёнка: Ергашев Тахир Файзуллович
Бракосочетание
Неизвестно