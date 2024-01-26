Полянский Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Полянский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Полянский Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полянский Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Полянский Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна

г. Комсомольск Ивановской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна

Смерть
1989
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