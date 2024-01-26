Полянский Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Полянский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Полянский Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Полянский Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Полянский Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна
г. Комсомольск Ивановской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Полянская Елена Ивановна
Смерть
1989