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Павел Марков

Место рождения

Kolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Марк Федотов

Мать: не указана

Kolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Антон Павлов

Мать ребёнка: не указана

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Матрена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Дарья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Парасковья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анисья Павлова

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Федор Павлов

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Смерть
1839
Kolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Лукерья

Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
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