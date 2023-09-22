Павел Марков
Место рожденияKolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1773
Отец: Марк Федотов
Мать: не указана
Kolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Антон Павлов
Мать ребёнка: не указана
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Матрена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Дарья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Парасковья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анисья Павлова
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Федор Павлов
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia
Смерть
1839
Kolachëvo, Kashin, Tver, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Лукерья
Калачев, Кашинский, Тверская, Russia