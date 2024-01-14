Борозна Нина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борозна Нина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нестерович Татьяна Фодеевна

Рождение ребёнка
30.06.1954

Дочь: Макаронак Борозна Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борозна Сергей Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борозна Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганок Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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