Борозна Нина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1954
Дочь: Макаронак Борозна Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борозна Сергей Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борозна Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганок Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно