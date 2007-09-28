Александра Жанатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Жанатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2007

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

rm
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2007

Отец: Жанат Самуратович

Мать: Мария Сергеевна

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