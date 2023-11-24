Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Марья / Мария
Рождение ребёнка
22.02.1960
Дочь: Ермакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно