Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Марья / Мария

Рождение ребёнка
22.02.1960

Дочь: Ермакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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