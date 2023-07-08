Лукьянов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1930

Дата смерти

19.07.199

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.07.199
Рождение
14.03.1930

Отец: Петр

Мать: Вера