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Лукьянов Иван Петрович
Лукьянов Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1930
Дата смерти
19.07.199
Пол
Мужской
Отец
Петр
Мать
Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.07.199
Рождение
14.03.1930
Отец:
Петр
Мать:
Вера
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