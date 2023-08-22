(Кирюшкин) Евдоким Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кирюшкина Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1897
Дочь: Соломония Евдокимовна
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюшкин (он Же Шишков) Яков Евдокимович
Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно