(Кирюшкин) Евдоким Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирюшкин) Евдоким Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кирюшкина Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1897

Дочь: Соломония Евдокимовна

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
18.09.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшкин (он Же Шишков) Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Кирюшкина Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшкина Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Смерть
Неизвестно
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