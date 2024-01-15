Губин Василей Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Василей Кирилович

Место рождения

д. Юксеево Красноярский уезд

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Губин Кирило Микитич

Мать: Губина Наталья

д. Юксеево Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Губин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Губина Агафья

Рождение ребёнка
1725

Сын: Губин Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Губина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Агафья

Смерть
Неизвестно
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