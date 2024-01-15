Губин Василей Кирилович
Место рожденияд. Юксеево Красноярский уезд
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Губин Кирило Микитич
Мать: Губина Наталья
д. Юксеево Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Губина Агафья
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Губина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Агафья
Смерть
Неизвестно