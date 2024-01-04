Нагуслаев Альберт Цыренович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1989
Сын: Нагуслаев Вадим Альбертович
Мать ребёнка: Ванчикова Бэла Людвиговна
Рождение ребёнка
26.10.1993
Дочь: Нагуслаева Елизавета Альбертовна
Мать ребёнка: Ванчикова Бэла Людвиговна
Бракосочетание
Неизвестно