Казалетова Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казалетова Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1898

Муж: Казалетов Муж Параскевы

Восприемник
28.05.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Восприемник
04.07.1915 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно