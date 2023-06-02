Казалетова Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1898
Восприемник
28.05.1900 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Восприемник
04.07.1915 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно