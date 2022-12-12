Лобанова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Афиногентова
Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анисья Афиногентова
Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Афиногентова
Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Афиногентова
Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана