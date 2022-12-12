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Лобанова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Афиногентова

Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анисья Афиногентова

Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Афиногентова

Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Афиногентова

Отец ребёнка: Лобанов Анфиноген Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Анфиноген Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

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