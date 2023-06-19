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Воронкова Наталья Владимировна
Воронкова Наталья Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1977
Пол
Женский
Отец
Воронков Владимир Михайлович
1949 г.р.
Мать
Воронкова Елена Афонасьевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1977
Отец:
Воронков Владимир Михайлович
Мать:
Воронкова Елена Афонасьевна
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