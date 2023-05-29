Толкачева (Фроловичева) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Фроловичев Сергей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1946
Сын: Толкачев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1958
Дочь: Воронина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович