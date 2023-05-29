Толкачева (Фроловичева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Фроловичева) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Фроловичев Сергей Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1946

Сын: Толкачев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1958

Дочь: Воронина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Федорович