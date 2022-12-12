Инякина Анна [Вуколовна] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Анна [Вуколовна]

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Инякин Александр [Порфирьевич]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 456. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти станицы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Александр [Порфирьевич]

Смерть
После 1882
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