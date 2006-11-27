Сонин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

27.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2006

Отец: Сонин Дмитрий Александрович

Мать: Сонина Марина Владимировна

Москва
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