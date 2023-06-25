Полич Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1991
Дочь: Смирнова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полич Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полич Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич