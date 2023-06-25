Полич Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полич Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1991

Дочь: Смирнова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полич Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полич Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Полич Виктор Терентьевич