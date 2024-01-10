Гизетдинова (Гизетдинов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гизетдинов Ахкам Гильмутдинович
Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин
с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович
Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин
с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1922
Дочь: Сухова Гулькай (Гульниса) Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин
Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
После 1922
Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия