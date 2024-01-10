Гизетдинова (Гизетдинов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизетдинова (Гизетдинов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
1914 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гизетдинов Ахкам Гильмутдинович

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гизетдинов Акрам Гильмутдинович

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1922

Дочь: Сухова Гулькай (Гульниса) Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизетдинов Гильмутдин

Смерть
После 1922
Село Имянлебаш, Заинский район, Республика Татарстан, Россия
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