Логовой Михайло Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Логовой Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно