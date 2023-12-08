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Логовой Михайло Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Логовой Григорий Кириллович

Мать: Логовая Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Луговой Карп Михайлович

Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Логовой Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева

Рождение ребёнка
1738

Сын: Логовой Семен Михайлович

Мать ребёнка: Логовая Анисья Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логовая Анисья Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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