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Ульянов Сергей (Доцент) Александрович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Александр Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно