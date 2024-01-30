Якоб Пётр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
АССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н, с. Штреккерау в нескольких источниках казано 1907 - возможно ошибка т.к. отчество Антонович не точно, хотя место рождения подходит
Рождение ребёнка
1914
Сын: Якоб Эдуард Петрович
Мать ребёнка: не указана
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
деревня Штрекерау. Волга.Левобережье. По данным архива 1913
Осуждение
19.02.1942
Розовка, Павлодарский район, Павлодарская область
Проживал в Северо-Казахстанской обл., Келлеровском р-не, с. Розовка. Осуждён красноармейским рвк. По приговору мобилизован в трудармию.
Реабилитация осужденного
31.08.1946
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якоб Егор Петрович
Мать ребёнка: не указана
старше Эдуарда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
старше Эдуарда
Смерть
Неизвестно