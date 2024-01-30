Якоб Пётр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Пётр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

АССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н, с. Штреккерау в нескольких источниках казано 1907 - возможно ошибка т.к. отчество Антонович не точно, хотя место рождения подходит
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якоб Эдуард Петрович

Мать ребёнка: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
деревня Штрекерау. Волга.Левобережье. По данным архива 1913
Осуждение
19.02.1942
Розовка, Павлодарский район, Павлодарская область
Проживал в Северо-Казахстанской обл., Келлеровском р-не, с. Розовка. Осуждён красноармейским рвк. По приговору мобилизован в трудармию.
Реабилитация осужденного
31.08.1946
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якоб Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

старше Эдуарда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

старше Эдуарда
Смерть
Неизвестно
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