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Петр Петров
Петр Петров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр Михайлов
1726 г.р.
Мать
Агриппина Федорова
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Петр Михайлов
Мать:
Агриппина Федорова
Смерть
Неизвестно
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