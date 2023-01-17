Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Москвина Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович

Помосъял, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович

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