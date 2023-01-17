Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Москвина Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович
Помосъял, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Иванов Афанасий Потапович