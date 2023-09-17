Местникова Вера Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местникова Вера Гаврильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958

Отец: Олесов Гаврил Гаврильевич

Мать: Олесова Вера Семеновна

Рождение ребёнка
06.11.1983

Дочь: Местникова Алла Анреевна

Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Местников Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1992

Сын: Местников Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич

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