Местникова Вера Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958
Отец: Олесов Гаврил Гаврильевич
Мать: Олесова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
06.11.1983
Дочь: Местникова Алла Анреевна
Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Местников Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1992
Сын: Местников Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Местников Андрей Андреевич